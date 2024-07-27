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Алексей Протас: «Шипачев – культовая личность и один из лучших игроков в истории КХЛ. У «Динамо» Минск сейчас один из сильнейших составов за все время»

37-летнего форварда выменяли из «Ак Барса» в это межсезонье. «Удивило подписание минским «Динамо» Вадима Шипачева.

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