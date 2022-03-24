ЕС и США обсудили введение дополнительных санкций против РФ

Лидеры 27 стран Евросоюза и США обсудили возможности введения дополнительных санкций против России, говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером в Брюсселе после саммита ЕС, в котором участвовал американский президент Джо Байден.
Лидеры 27 стран Евросоюза и США обсудили возможности введения дополнительных санкций против России, говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером в Брюсселе после саммита ЕС, в котором участвовал американский президент Джо Байден.
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