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ЕС и США обсудили введение дополнительных санкций против РФ

ЕС и США обсудили введение дополнительных санкций против РФ

Лидеры 27 стран Евросоюза и США обсудили возможности введения дополнительных санкций против России, говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером в Брюсселе после саммита ЕС, в котором участвовал американский президент Джо Байден.

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