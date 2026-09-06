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Житель Люберец задолжал на Тамбовщине за коммунальные услуги полмиллиона рублей

Рассмотрение дела в суде Бондарский районный суд рассмотрел иск молодежного жилищно-строительного кооператива о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги с мужчины, прописанного в муниципальном округе Люберцы.

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