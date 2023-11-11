The Times of Israel: глава Ирана Раиси прибыл в Эр-Рияд в палестинской куфии

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в палестинской куфии на саммит с участием лидеров арабских и мусульманских стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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