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ТАСС: комета Цзыцзиньшань будет максимально близко к Земле 12 октября

ТАСС: комета Цзыцзиньшань будет максимально близко к Земле 12 октября

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Земли, начиная с 12 октября.В Московском планетарии сообщили, что комета Цзыцзиньшань-ATLAS, которая в конце сентября пролетела мимо Солнца, с 12 октября выйдет на траекторию на минимальном расстоянии от Земли.

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