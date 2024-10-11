ТАСС: комета Цзыцзиньшань будет максимально близко к Земле 12 октября

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Земли, начиная с 12 октября.В Московском планетарии сообщили, что комета Цзыцзиньшань-ATLAS, которая в конце сентября пролетела мимо Солнца, с 12 октября выйдет на траекторию на минимальном расстоянии от Земли.