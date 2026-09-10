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Татар-информ

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Эксперт указал на скрытую угрозу для владельцев частных домов

Эксперт указал на скрытую угрозу для владельцев частных домов

Любые земляные работы на участке, где проходит газопровод, необходимо предварительно согласовывать с газовой службой.

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