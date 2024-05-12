Рекордсмен UFC стал победителем главного боя турнира в Сент-Луисе

Главное событие вечера закончилось техническим нокаутом/фото: ufc.ru--> Американский боец смешанных единоборств (ММА), бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Деррик Льюис победил Родриго Насименто из Бразилии.
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