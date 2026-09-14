«Эй ты, а ну убери руки!»: поверившая в себя толпа мигрантов попыталась отбить своего товарища у полиции, и вот что из этого вышло.

Очередной наглядный пример того, насколько безнаказанно в нашей стране себя чувствуют мигранты, можно было недавно наблюдать в одном из городов Волгоградской области, где произошло нападение на сотрудников полиции.
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Пока у нас Европу троллили за засилье мигрантов, у себя то же самое и проглядели Лишить купленного гражданства и отправить ВСЕХ на историческую родину!
Нужно как в фильме "Невский" Паша, сперва стреляю, потом думаю. Мигранты по другому не успокоятся и не поймут.
Отстреливать пора уже особо оборзевших, а то так у ментов и оружие поотнимают
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!