Медвежий угол

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ЛУКАШЕНКО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРАНЫ "ВАГНЕР": ЧТО БУДЕТ С "МУЗЫКАНТАМИ"

ЛУКАШЕНКО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРАНЫ "ВАГНЕР": ЧТО БУДЕТ С "МУЗЫКАНТАМИ"

ФОТО: FLY OF SWALLOW STUDIO/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ После июньских событий, вопрос, что будет с ЧВК "Вагнер", поставили на паузу: часть "музыкантов" находилась в Белоруссии и тренировала местных солдат, часть отдыхала после тяжёлого освобождения Бахмута, часть работала в Африке.

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Комментарии
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Сергей Микульский
Хотят что бы вывел? Ради бога! Вывести вагнеровцев в Польшу на экскурсию.
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1 час.
Pawel Polistchuk
Так, как и просили - &quot;на экскурсию&quot; в Польшу. А затем можно в прибалтийские вымираты)))
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54 мин.
ВС
Василий Садайло
Попросить Медведева Д. А. возглавить &quot;Вагнер&quot;, он давно всем грозит устроить Варфоломеевскую ночь, а тут с такими ребятами вполне реально претворить мечты в реальность.
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14 мин.

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