ЛУКАШЕНКО ПОСТАВИЛИ УЛЬТИМАТУМ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРАНЫ "ВАГНЕР": ЧТО БУДЕТ С "МУЗЫКАНТАМИ"
ФОТО: FLY OF SWALLOW STUDIO/SHUTTERSTOCK
АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ
После июньских событий, вопрос, что будет с ЧВК "Вагнер", поставили на паузу: часть "музыкантов" находилась в Белоруссии и тренировала местных солдат, часть отдыхала после тяжёлого освобождения Бахмута, часть работала в Африке.
Комментарии
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Хотят что бы вывел? Ради бога! Вывести вагнеровцев в Польшу на экскурсию.
Так, как и просили - "на экскурсию" в Польшу. А затем можно в прибалтийские вымираты)))
Попросить Медведева Д. А. возглавить "Вагнер", он давно всем грозит устроить Варфоломеевскую ночь, а тут с такими ребятами вполне реально претворить мечты в реальность.
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