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Генерал СБУ: Война будет до капитуляции либо Москвы, либо Киева

Генерал СБУ: Война будет до капитуляции либо Москвы, либо Киева

Война на Украине закончится только в случае капитуляции одной из сторон. Об этом на канале «Суперпозиция» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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