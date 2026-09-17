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Девушка Винисиуса выложила совместное фото с кольцами на безымянных пальцах: «Спустя год отношений»

Девушка вингера « Реала » Винисиуса Жуниора намекнула на помолвку с футболистом. В сторис инстаграма Вирджиния Фонсека опубликовала совместное фото с Винисиусом, на котором оба демонстрируют одинаковые кольца на безымянных пальцах.

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