28 человек, которые живут на море, честно рассказали, что скрывается за мечтой многих

Многие люди мечтают перебраться поближе к морю. Ведь жизнь на побережье сулит множество маленьких радостей: на пляж можно ходить хоть каждый день, а летом после работы ещё и купаться, воздух чистый и пропитан ароматом соли.
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