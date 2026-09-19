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Проба 2

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28 человек, которые живут на море, честно рассказали, что скрывается за мечтой многих

28 человек, которые живут на море, честно рассказали, что скрывается за мечтой многих

Многие люди мечтают перебраться поближе к морю. Ведь жизнь на побережье сулит множество маленьких радостей: на пляж можно ходить хоть каждый день, а летом после работы ещё и купаться, воздух чистый и пропитан ароматом соли.

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