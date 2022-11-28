Эксперт Широв заявил, что предыдущие кризисы закалили россиян

Экономические кризисы, которые пережила за последние почти 25 лет Россия, закалили граждан. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв считает, что кризисы научили граждан РФ быть рациональными.
Экономические кризисы, которые пережила за последние почти 25 лет Россия, закалили граждан. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв считает, что кризисы научили граждан РФ быть рациональными.
Свежие комментарии