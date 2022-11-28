Газета.ру

7 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот как получается в России политики, чиновники их отпрыски, адвокаты и т.д. получают право на бронь, так не проще ср...Адвокатам в Росси...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А кто виноват? Кто за это понесет ответственность как финансовую, так и своей должности лишиться...Чистая прибыль "Р...
  • Иван Иванов
    Потолок пусть себе устанавливают, а Россия будет продавать тем, кто уважает рыночные цены!!!Reuters: представ...

Эксперт Широв заявил, что предыдущие кризисы закалили россиян

Эксперт Широв заявил, что предыдущие кризисы закалили россиян

Экономические кризисы, которые пережила за последние почти 25 лет Россия, закалили граждан. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв считает, что кризисы научили граждан РФ быть рациональными.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх