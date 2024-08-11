Москва пообещала Киеву жесткий ответ на удары по регионам России

Российские военные дадут жесткий ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары по регионам РФ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова передает МИД страны в Telegram.
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