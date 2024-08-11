Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    В реале не всё так однозначно. Любые штампы грешат обобщениями.  Предлагаю почитать мою книжку "Ну, что тебе сказать ...Россиянин побывал...
  • Влад Владимиров
    Когда тебе лично дует ветер в харю,не надо тебе там  и пытаться опорожнится на кого то... Лишь  дауны полные подобн...На Западе описали...
  • Влад Владимиров
    Сколько же можно ещё терпеть  эти тупые выходки хохлов? Пора б и нам их Банковскую в Киеве уже сравнять с землей...ВСУ пытались атак...

Москва пообещала Киеву жесткий ответ на удары по регионам России

Москва пообещала Киеву жесткий ответ на удары по регионам России

Российские военные дадут жесткий ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары по регионам РФ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова передает МИД страны в Telegram.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
StarPer
Опять бла-бла.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх