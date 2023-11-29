Спасение ПСЖ на 98-й минуте, камбэк «Сити» с 0:2 и гол Эрмосо в стиле ван Бастена: стартовал 5-й тур Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились ещё четыре обладателя путёвок в 1/8 финала. «Барселона» взяла верх над «Порту» и впервые пробилась в плей-офф под началом Хави, а «Атлетико» победил «Фейеноорд» и не только сам квалифицировался в следующий раунд, но и помог сделать это «Лацио».