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Эксперт по энергетике выявил лицемерие США по поводу климатической повестки

Эксперт по энергетике выявил лицемерие США по поводу климатической повестки

Проходящий в Дубае климатический саммит COP28 под эгидой ООН уже омрачен несколькими скандалами. С трибуны международного форума проповедуется отказ от ископаемого топлива и безуглеродное будущее планеты, в то время как глава заседания и по совместительству нефтяной барон Арабских Эмиратов за кулисами обговаривает новые сделки с клиентами.

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