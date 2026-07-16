Киргизия хочет упростить безналичные платежи для граждан России -«Известия»

Невозможность расплатиться российскими банковскими картами в Киргизии ограничивает туристические потоки и вызывает другие сложности, поэтому в Бишкеке ищут Альтернативные пути связи финансовых систем России и Киргизии, сообщил 16 июля первый зампред правительства Киргизии Данияр Амангельдиев «Известиям».
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