Киргизия хочет упростить безналичные платежи для граждан России -«Известия»

Невозможность расплатиться российскими банковскими картами в Киргизии ограничивает туристические потоки и вызывает другие сложности, поэтому в Бишкеке ищут Альтернативные пути связи финансовых систем России и Киргизии, сообщил 16 июля первый зампред правительства Киргизии Данияр Амангельдиев «Известиям».