Военное обозрение

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Президент Турции: Подавление выступления ЧВК «Вагнер» предотвратило «гуманитарную катастрофу» на Украине

Президент Турции: Подавление выступления ЧВК «Вагнер» предотвратило «гуманитарную катастрофу» на Украине

Оперативные действия российского руководства по нейтрализации выступления ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина способствовали предотвращению развития печального сценария для Украины.

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