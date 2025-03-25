БлокнотРУ Семья Евгении – уроженки Молдавии – жила в Мелитополе. Как только начался конфликт, женщина вместе с шестью детьми перебралась в Германию, но так и не смогла к ней привыкнуть.
Батька фильтрует: семья украинских беженцев мечтала перебраться из ФРГ в Белоруссию, но что-то пошло не так
Комментарии
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Семен Демин
Лукашенко молодец! А Россия проходной двор? И с Запада и с Востока в нее лезут кому не лень.
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1 час.
Людмила Лиханова
Вопрос: а на какие деньги она жила в Германии с 6-ю детьми? Ответ: конечно, на пособия, но когда их стали урезать а то и убирать вдруг вспомнила как хорошо в Беларуси и в России где куча пособий и льгот. Прав Батька, что не пускает таких к себе и в России должно быть так же. Какая "малость" несколько гадких комментов о России ...такие и есть перевертыши. Нет Уж, пусть остается в любимой гейропе.
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1 час.
Надежда
А что в Мелитополь не едет, там тоже уже РФ. Или ей необходима только столица, или Минск, или Москва?
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43 мин.
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