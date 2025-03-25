СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Полищук
    Дипломатия... понимать надо...Почему Баку отказ...
  • Ингерман Ланская
    а чё так мало наврала? про зарплату - сильно завысила.... 2 тыщи  зарплата - это для экс-лекторов масизьма-лининизьмаВолодин разнёс Ми...
  • Надежда
    А что в Мелитополь не едет, там тоже уже РФ. Или ей необходима только столица, или Минск, или Москва?Батька фильтрует:...

Батька фильтрует: семья украинских беженцев мечтала перебраться из ФРГ в Белоруссию, но что-то пошло не так

Батька фильтрует: семья украинских беженцев мечтала перебраться из ФРГ в Белоруссию, но что-то пошло не так

БлокнотРУ Семья Евгении – уроженки Молдавии – жила в Мелитополе. Как только начался конфликт, женщина вместе с шестью детьми перебралась в Германию, но так и не смогла к ней привыкнуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Лукашенко молодец!  А Россия проходной двор?  И с Запада и с Востока в нее лезут кому не лень.
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
Вопрос: а на какие деньги она жила в Германии с 6-ю детьми? Ответ: конечно, на пособия, но когда их стали урезать а то и убирать вдруг вспомнила как хорошо в Беларуси и в России где куча пособий и льгот.  Прав Батька, что не пускает таких к себе и в России должно быть так же. Какая &quot;малость&quot; несколько гадких комментов о России ...такие и есть перевертыши. Нет Уж, пусть остается в любимой гейропе.
Ответить
1 час.
Надежда
А что в Мелитополь не едет, там тоже уже РФ. Или ей необходима только столица, или Минск, или Москва?
Ответить
43 мин.
наверх