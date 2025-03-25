Батька фильтрует: семья украинских беженцев мечтала перебраться из ФРГ в Белоруссию, но что-то пошло не так

Людмила Лиханова

Вопрос: а на какие деньги она жила в Германии с 6-ю детьми? Ответ: конечно, на пособия, но когда их стали урезать а то и убирать вдруг вспомнила как хорошо в Беларуси и в России где куча пособий и льгот. Прав Батька, что не пускает таких к себе и в России должно быть так же. Какая "малость" несколько гадких комментов о России ...такие и есть перевертыши. Нет Уж, пусть остается в любимой гейропе.