Ученики школы-интерната в ЯНАО ушли на каникулы раньше из-за вспышки пневмонии

В Ямальской школе-интернате осенние каникулы начались на один день раньше. Причиной стали выявленные в учебном заведении случаи заболевания пневмонией, об этом сообщил telegram-канал «Мой Ямальский район».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии