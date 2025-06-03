Совфед заслушает главу Минспорта

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв на пленарном заседании Совфеда в рамках «правительственного часа» расскажет сенаторам о реализации госполитики в сфере физической культуры и спорта для достижения национальных целей развития РФ.