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В экстренных службах Подмосковья сообщили, что ТЦ «Мега Химки» горит по всей площади, огнем охвачено 18 тысяч квадратных метров

В Подмосковье пожар в ТЦ «Мега Химки», возгорание в котором началось в пятницу утром в строительном гипермаркете OBI, распространился по всей площади здания.

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