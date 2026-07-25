США управляет скрытая гей*-мафия, — сын экс-президента Штатов Хантер Байден

Сын бывшего президента США Хантер Байден заявил, что в американской политике якобы существует «скрытая гей*-мафия», в которую, по его словам, входят преимущественно представители Республиканской партии.
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