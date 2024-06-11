Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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БОЛЬШОЙ СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ПОЗОР: МИГРАНТЫ ВСТУПАЮТ В ВСУ, ЧТОБЫ УБИВАТЬ РУССКИХ

БОЛЬШОЙ СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ПОЗОР: МИГРАНТЫ ВСТУПАЮТ В ВСУ, ЧТОБЫ УБИВАТЬ РУССКИХ

Когда нелегитимный Владимир Зеленский давал в Харькове на фоне развалин интервью, вокруг него возились представители СМИ из Средней Азии.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
👍👍👍
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42 мин.
ВУ
Владимир Уфимцев
Может, хватит болтать уже... Пора и власть употребить. И начать с наших хуснуллиных, решетниковых,  всем этим мафиозным чиновникам по мигрантам дапть по рукам, которые создали преступные ОПГ по завозу миллионов (!) мигрантов... зачем? Чтобы взорвать страну изнутри? Никогда мы не будем братьями... Вот это точно!
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33 мин.
i
igop
бей нерусь спасай что осталось
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29 мин.

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