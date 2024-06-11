БОЛЬШОЙ СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ПОЗОР: МИГРАНТЫ ВСТУПАЮТ В ВСУ, ЧТОБЫ УБИВАТЬ РУССКИХ

ВУ

Владимир Уфимцев

Может, хватит болтать уже... Пора и власть употребить. И начать с наших хуснуллиных, решетниковых, всем этим мафиозным чиновникам по мигрантам дапть по рукам, которые создали преступные ОПГ по завозу миллионов (!) мигрантов... зачем? Чтобы взорвать страну изнутри? Никогда мы не будем братьями... Вот это точно!