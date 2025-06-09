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Кряквы, огари и лысухи: каких водоплавающих птиц можно встретить в столице

Кряквы, огари и лысухи: каких водоплавающих птиц можно встретить в столице

На природных территориях Москвы появились птенцы крякв и огарей. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды отмечают, что в городе обитает более 30 видов водоплавающих птиц.

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