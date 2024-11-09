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«Торино» Ваноли проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда экс-тренера «Спартака» лидировала в Серии А после 5 туров

«Торино» Ваноли проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда экс-тренера «Спартака» лидировала в Серии А после 5 туров

Команда бывшего тренера «Спартака» в гостях уступила «Ювентусу» (0:2) в 12-м туре Серии А. Это седьмое поражение «Торино» в восьми последних матчах.

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