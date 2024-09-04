Арестованный челябинский депутат не смог снять арест со своих активов

Суд решил не снимать арест с активов челябинского депутата Олега Иванова. Как уже сообщал «Новый День», иск был подан в начале августа к Следственному комитету, наложившему арест на имущество депутата, находящего в СИЗО и признанного банкротом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии