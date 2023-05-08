ФОТО: DIRK WAEM/GLOBALLООKPRESS, RATTANAPON NINLAPOOM/SHUTTERSTОСK.СОM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ ЗАМЫСЕЛ АТАКИ НА КРЕМЛЬ РАСКРЫТ: ЗАПАД ХОЧЕТ, ЧТОБЫ РУССКИЕ УНИЧТОЖИЛИ ЗЕЛЕНСКОГО С террористами не ведут переговоров и не признают их легитимной властью.
ФОТО: DIRK WAEM/GLOBALLООKPRESS, RATTANAPON NINLAPOOM/SHUTTERSTОСK.СОM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ ЗАМЫСЕЛ АТАКИ НА КРЕМЛЬ РАСКРЫТ: ЗАПАД ХОЧЕТ, ЧТОБЫ РУССКИЕ УНИЧТОЖИЛИ ЗЕЛЕНСКОГО С террористами не ведут переговоров и не признают их легитимной властью.
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