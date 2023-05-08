Позитив для оптимистов

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Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    как почитаешь что-либо про США, так и хочется посейдоном ее убаюкать!!! твари!!!В Соединённых Шта...
  • Svetlana Kuzmina
    От страны Лжецов (США), а я эту страну только так, впредь, и буду называть, ждать разбирательства по этому делу прост...В Соединённых Шта...
  • Александр Попов
    БОГ в ДУШЕ и он ЕДИН, ХРАМ в СЕРДЦЕ. Остальное коммерция.Эволюция развития...

После атаки украинских дронов на Кремль – резиденцию президента России – стало ясно, что "красные линии" пройдены и отныне никакие негласные договорённости касательно неприкосновенности первых лиц не действуют.

После атаки украинских дронов на Кремль – резиденцию президента России – стало ясно, что "красные линии" пройдены и отныне никакие негласные договорённости касательно неприкосновенности первых лиц не действуют.

ФОТО: DIRK WAEM/GLOBALLООKPRESS, RATTANAPON NINLAPOOM/SHUTTERSTОСK.СОM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ ЗАМЫСЕЛ АТАКИ НА КРЕМЛЬ РАСКРЫТ: ЗАПАД ХОЧЕТ, ЧТОБЫ РУССКИЕ УНИЧТОЖИЛИ ЗЕЛЕНСКОГО С террористами не ведут переговоров и не признают их легитимной властью.

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