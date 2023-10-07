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Военное обозрение

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СМИ Франции: в ЕС обеспокоены ухудшением финансовой ситуацией в Европе из-за помощи Украине

СМИ Франции: в ЕС обеспокоены ухудшением финансовой ситуацией в Европе из-за помощи Украине

У европейцев не хватает средств, чтобы и дальше оказывать поддержку киевскому режиму в прежних масштабах.

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