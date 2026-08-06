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Татар-информ

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Отбой воздушной тревоги: режимы ракетной и беспилотной опасности в РТ сняты

Отбой воздушной тревоги: режимы ракетной и беспилотной опасности в РТ сняты

В Татарстане отменены режимы ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! На территории Республики Татарстан режим «Ракетная опасность» и режим «Беспилотная опасность» ОТМЕНЕНЫ», – говорится в сообщении.

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