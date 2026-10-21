Две пассажирки автобуса, следовавшего по маршруту Ростов-на-Дону — Стаханов, госпитализированы в Алчевскую центральную городскую многопрофильную больницу после атаки БПЛА, сообщил руководитель медицинского учреждения Дмитрий Пышкин.
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