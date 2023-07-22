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Глава Днепропетровской ВГА Лысак сообщил о повреждении в ходе обстрела промышленного предприятия в Никополе

Глава Днепропетровской ВГА Лысак сообщил о повреждении в ходе обстрела промышленного предприятия в Никополе

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утром в субботу, 22 июля, предоставил информацию о том, что в ходе обстрела в Никополе повреждение получило промышленное предприятие.

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