The Sun: почти 70% англичан считают, что Великобритания сломана

www.globallookpress.com/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Почти 70% англичан считают, что Великобритания "сломана", следует из опроса, проведенного исследовательским центром Survation для газеты The Sun.
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