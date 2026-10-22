Игровой смартфон оснащён экраном 2K с частотой обновления 185 Гц Компания Honor представила специальную версию смартфона Honor Win 2, созданную совместно с разработчиками игры Delta Force.
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