Глава штаба ВС Швеции Клаэссон: Цены на снаряды для ВСУ выросли в 10 раз

Цена на боеприпасы для Вооруженных сил Украины выросли за последний год в пять-десять раз, в Европе наблюдается дефицит вооружения, заявил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон, его слова приводит Sveriges Radio.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии