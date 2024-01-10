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Глава штаба ВС Швеции Клаэссон: Цены на снаряды для ВСУ выросли в 10 раз

Глава штаба ВС Швеции Клаэссон: Цены на снаряды для ВСУ выросли в 10 раз

Цена на боеприпасы для Вооруженных сил Украины выросли за последний год в пять-десять раз, в Европе наблюдается дефицит вооружения, заявил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон, его слова приводит Sveriges Radio.

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