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Туризм и География

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Разность систем охотничьего собаководства. Взгляд из Казахстана

Разность систем охотничьего собаководства. Взгляд из Казахстана

﻿﻿В России развитие западных систем разведения собак идет уже давно, однако следует признать, что они пока еще с трудом избавляются от влияния консерватизма, а охотники и собаководы по-прежнему привержены оценке качества работы по традиционной системе, принятой в советское время Нам, казахам, интересно наблюдать за развитием охотничьего собаководства в разных странах – ах, как бы нам хотелось перенять лучший мировой опыт.

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