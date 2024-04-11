Итак, Швейцария отправила России приглашение на конференцию по «формуле ми ра». Согласна ли с нашим присутствием вторая сторона, которая и собирает эту конференцию, пока неизвестно.
Россию всё же пригласили на конференцию в Швейцарию. Зачем?
Комментарии
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Надежда
Как смешно и нелепо выглядит куйывская хунта во главе с просроченным карликом на фоне саудовских шейхов...😏
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7 час.
Надежда
Вторая картинка не менее символична и карикатурна. Кривоногая акушерка швондерляйен и эуропейский садовод жозепа в полупоклоне перед заокеанским хозяином...☺️
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7 час.
vagas Karlito
Они начали процесс забалтывания!" России следует подождать!)) Посмотреть как их начнет корежить от бессмысленных ожиданий!)) Не пришло еще время говорильни такого уровня!
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7 час.
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