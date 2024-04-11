Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россию всё же пригласили на конференцию в Швейцарию. Зачем?

Россию всё же пригласили на конференцию в Швейцарию. Зачем?

Итак, Швейцария отправила России приглашение на конференцию по «формуле ми ра». Согласна ли с нашим присутствием вторая сторона, которая и собирает эту конференцию, пока неизвестно.

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Комментарии
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Надежда
Как смешно и нелепо выглядит куйывская хунта во главе с просроченным карликом на фоне саудовских шейхов...😏
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7 час.
Надежда
Вторая картинка не менее символична и карикатурна. Кривоногая акушерка швондерляйен и эуропейский садовод жозепа в полупоклоне перед заокеанским хозяином...☺️
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7 час.
vagas Karlito
Они начали процесс забалтывания!&quot; России следует подождать!)) Посмотреть как их начнет корежить от  бессмысленных ожиданий!)) Не пришло еще время   говорильни   такого уровня!
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7 час.

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