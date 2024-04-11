Россию всё же пригласили на конференцию в Швейцарию. Зачем?

Надежда Как смешно и нелепо выглядит куйывская хунта во главе с просроченным карликом на фоне саудовских шейхов...😏

Надежда Вторая картинка не менее символична и карикатурна. Кривоногая акушерка швондерляйен и эуропейский садовод жозепа в полупоклоне перед заокеанским хозяином...☺️