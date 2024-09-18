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Знаменитые споры и конфликты писателей

Знаменитые споры и конфликты писателей

Литературный мир — это не только поле для творчества, но и арена для самых ярых словесных баталий. Когда великие умы сталкиваются, искры летят во все стороны, и порой эти конфликты становятся не менее интересными, чем сами произведения.

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