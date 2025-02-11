В консерватории в Петрозаводске пройдет концерт «Славим Отечество!»

20 февраля 2025 года в Малом зале Петрозаводской государственной консерватории (ул. Ленинградская, 16, 4 этаж) состоится концерт «Славим Отечество!» (6+), посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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