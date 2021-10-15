Автоинспекторы Эльбрусского района КБР проводят экспресс-уроки по ПДД со школьниками

Участниками очередного урока по ПДД стали ученики седьмых классов средней школы № 3 г. Тырныауза. Инспектор ОГИБДД отдела МВД России по Эльбрусскому району младший лейтенант полиции Тахир Атмурзаев объяснил детям, почему важно соблюдать Правила дорожного движения и напомнил о правилах построения безопасного маршрута, вне зависимости от того, направляются дети в школу или в любое нужное место назначения.