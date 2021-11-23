Непривитые жители Югры, которых губернатор обязала самоизолироваться, должны отчитываться о каждом выходе из дома

Для выхода из дома непривитым гражданам в четырёх муниципальных образованиях Югры необходимо оформлять уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан «Цифровое уведомление».
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