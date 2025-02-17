Зеленский выступил в Мюнхене с тезисами американских неоконов

Накануне вечером министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Президента России Юрий Ушаков в прибыли в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для открывающихся сегодня, 18 февраля, переговоров с американской делегацией, которые, как сообщил Ушаков, пройдут в двустороннем формате, без участия Киева.
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