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Губернатор Севастополя Развожаев: в районе пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина, дрейфующая в сторону Северной бухты

Губернатор Севастополя Развожаев: в районе пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина, дрейфующая в сторону Северной бухты

В районе пляжа «Любимовка» обнаружена морская мина, дрейфующая в сторону Северной бухты. Об этом проинформировал глава Севастополя Михаил Развожаев.

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