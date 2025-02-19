Русские войска близки к зачистке сел Улаклы, Андреевка и Константинополь

Русские войска почти завершили зачистку сел Улаклы, Андреевка и Константинополь в ДНР от ВСУ. По данным силовых структур, Константинополь окружен и находится в огневом мешке, а в остальных населенных пунктах окончательно нейтрализованы силы противника.