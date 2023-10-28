Глава МИД КНР Ван И потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая»

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И в рамках встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом обратился к Белому дому с требованием о соблюдении принципа «одного Китая» и договоренностей, к которым удалось прийти в 70-80-х годах XX века во время нормализации контактов и установлении дипломатических отношений между двумя странами.