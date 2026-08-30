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Татар-информ

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В День Республики Татарстан ожидается до +19 градусов без осадков

В День Республики Татарстан ожидается до +19 градусов без осадков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ В воскресенье, 30 августа, в День Республики Татарстан, в республике прогнозируется переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

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