Рейтинг ATP. Руне обошел Рууда, Синнер обновил личный рекорд, Чилич, Каррено-Буста и Кириос выпали из топ-100

Хольгер Руне вытеснил Каспера Рууда из топ-5. FedEx ATP Rankings Положение на 14 августа 2023 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 9395 2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8795 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6530 4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5090 5 (6) Хольгер Руне (Дания) 4790 6 (8) Янник Синнер (Италия) 4725 7 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4715 8 (7) Андрей Рублев (Россия) 4595 9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3605 10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3050 11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2855 12 (18) Алекс де Минаур (Австралия) 2595 13 (14) Томми Пол (США) 2525 14 (12) Феликс Оже-Альяссим (Австралия) 2510 20 (17) Хуберт Хуркач (Польша) 1685 23 (37) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1439 28 (21) Дэн Эванс (Великобритания) 1381 36 (40) Энди Маррей (Великобритания) 1165 43 (59) Маккензи Макдональд (США) 1040 48 (62) Александр Вукич (Австралия) 949 63 (51) Роман Сафиуллин (Россия) 847 69 (71) Аслан Карацев (Россия) 818 70 (78) Макс Перселл (Австралия) 816 78 (86) Танаси Коккинакис (Австралия) 706 88 (93) Александр Шевченко (Россия) 671 91 (101) Кристиан Гарин (Чили) 641 95 (115) Таро Даниэль (Япония) 618 98 (87) Павел Котов (Россия) 603 121 (99) Марин Чилич (Хорватия) 520 124 (24) Пабло Каррено-Буста (Испания) 505 127 (92) Ник Кириос (Австралия) 495 140 (140) Рафаэль Надаль (Испания) 445 158 (155) Иван Гахов (Россия) 393 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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