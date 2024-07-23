Очень верное замечание. В наших климатических условиях необходимо стараться помочь сохранить прохладу в салоне.
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Очень верное замечание. В наших климатических условиях необходимо стараться помочь сохранить прохладу в салоне.