На поезда на лето в Крым раскупили более половины открытых к продаже билетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Более половины билетов на поезда на Крымский полуостров, открытых к продаже на данный момент, раскуплено, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".
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