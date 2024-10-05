Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex
    отрезать от черного моря, выйти на преднестровье, ужать до минимума и турагенство на сафари (У), и конечно же охрану ...Отдать нельзя заб...
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    Ну израильские наемники сражаются на стороне всук,так почему бы нашим не сражаться на стороне хезболлы?Командиры ЦАХАЛ р...
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«Я тебе дам посттравматический синдром!» – на форуме в Варшаве разругались на почве русофобии

«Я тебе дам посттравматический синдром!» – на форуме в Варшаве разругались на почве русофобии

Русским нельзя дать победить на Украине, иначе они будут вечно унижать европейцев. Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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